К Новому году в Петербург придут дожди

Как отметил синоптик Александр Колесов, начало недели ещё будет морозным, но уже начинается движение циклонов, поэтому погода постепенно станет портиться.

В Петербурге к Новому году может пойти дождь. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Закончились в Санкт-Петербурге последние хорошие выходные дни этого года, так как следующие выходные дни хорошими не назовешь. Александр Колесов, синоптик

Как отметил специалист, начало недели ещё будет морозным, но уже начинается движение циклонов, поэтому погода постепенно станет портиться. Уже во вторник днём атмосферный фронт принесет к Петербургу снег, усилится ветер южных направлений, но температура воздуха ещё будет отрицательной. А с середины недели снова придёт оттепель. Снег будет становиться все мокрее, а к Новому году снег перейдёт в дождь.

Хотя до Нового года еще шесть дней, но уже становится понятным, что наш регион попадает под влияние циклонов, и, к сожалению, в теплой их части. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv