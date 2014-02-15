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"Нам сильно повезло". Стало известно, какой будет погода в Петербурге в новогоднюю ночь
Сегодня, 11:05
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Нам сильно повезло". Стало известно, какой будет погода в Петербурге в новогоднюю ночь

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Доктор географических наук отметил, что давно не было такой холодной и снежной зимы.

Профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин рассказал на пресс-конференции в "ТАСС" о том, какой будет погода на Новый год. Он отметил, что горожанам сильно повезло. 

Нам очень сильно повезло в этом году. У нас будет классический новый год. Давно такого не было, чтобы было много снега.

Валерий Малинин. 

Сегодня с Атлантического океана в сторону Петербурга мчится циклон. Погода в новогоднюю ночь будем комфортной: температура воздуха составит -2...-4, будет идти небольшой снежок. В последующие дни мороз может немного усилиться до -5...-8. Профессор отметил, что декабрь был немного холоднее нормы, выпало очень много снега, что хорошо для тех, кто занимается сельских хозяйством. 

Фото: Piter.TV

Теги: новый год, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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