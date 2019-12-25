Петербург ждет резкая смена погоды: морозы, снег и дожди

Самым сложным днем станет четверг.

Санкт-Петербург столкнется с изменчивой погодой на текущей неделе. Морозы в середине недели сменятся оттепелью с осадками и дождями к четвергу и пятнице. Об этом в своём Telegram-канале рассказал синоптик Александр Колесов.

Во вторник ожидается по-настоящему холодный день — температура опустится до -7…-8 градусов, а в ночь на среду столбик термометра упадет до -15 градусов. Днем сохранится мороз в районе -10.

Самым сложным днем станет четверг: резкий перепад температуры — с -15..-17 градусов ночью до 0…+2 днем — будет сопровождаться снегом, переходящим в дождь, налипанием мокрого снега и сильным ветром (8-13 м/с).

В пятницу станет теплее, воздух прогреется до +3…+5 градусов, однако дожди создадут проблемы на дорогах. К ночи на субботу температура вновь опустится, а оставшиеся осадки замерзнут, осложняя передвижение по городу.

Фото: Piter.tv