К выходным в Петербурге может потеплеть до +20 градусов

В Санкт-Петербурге из-за западного ветра немного прохладнее, чем в Ленобласти.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода на этой неделе ожидает горожан и гостей Северной столицы.

Снова повторяется сухой период, как был в апреле. Антициклон продолжает определять погоду на обширном пространстве и уходить пока не собирается. Центр его медленно смещается на запад через Беларусь к Балтийскому морю. Александр Колесов, синоптик

В предстоящие пару ночей на востоке Ленинградской области еще будут наблюдаться небольшие минусы. В течение короткой рабочей недели сохранится сухая и солнечная погода, температура воздуха по Ленинградской области днём будет достигать +17…+22 градусов.

В Санкт-Петербурге из-за западного ветра немного прохладнее, в течение этих дней температура днём +17…+19 градусов, к выходным температура может приблизиться к +20 градусам.

Фото: Piter.tv