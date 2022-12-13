На неделе в Петербурге будет сухая и тёплая погода

Понижение температуры планируется только к выходным дням.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз погоды на рабочую неделю в Северной столице.

Санкт-Петербург находится в южной части обширного циклона с центром над югом Баренцева моря, который охватил всю северную часть Европейской части России и Скандинавию. Сегодня днем и предстоящей ночью ожидается ветреная погода, северо-западный ветер до 10-15 м/с в Петербурге, но уже завтра днем он ослабеет и в дальнейшем будет тихо. Александр Колесов

Осадков в Петербурге большую часть недели практически не будет, только к пятнице с запада приблизится новый атмосферный фронт и принесет очередной снег.

Циклон уже ночью 13 февраля принес в Петербург положительную температуру, а днем потеплеет до +3 градусов. Вся первая половина недели будет не только сухая, но и теплая. Температура воздуха в городе несколько дней будет близкой к 0.

Понижение температуры планируется только к выходным дням, когда в регион придут циклоны, пойдет снег и погода станет более морозной, до -3…-8 градусов.

Фото: Piter.tv