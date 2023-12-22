Петербуржцам пообещали тёплую погоду на первомайские выходные

Петербуржцам рассказали, какая погода ожидается на первые майские праздники. Об этом "Петербург2" рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Обязательно планируйте поездки на природу! Как ни странно, действительно будет тепло. Да, будет дождливая погода до понедельника, но после этого периода в Северной столице ожидается потепление. Александр Шувалов, синоптик

После понедельника в Петербурге может потеплеть до +18..+20 градусов. То есть в город на Неве придёт настоящая долгожданная весна, и майские выходные не будут испорчены дождями.

Фото: Piter.tv