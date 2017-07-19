Погода на четверг в Петербурге: МЧС снова обещает ливни

Дождливая погода не думает покидать Северную стоилцу. В четверг, 20 июля, в городе снова ожидаются ливни.

МЧС предупреждает петербуржцев и гостей города о плохой погоде. В четверг, 20 июля, город опять накроют дожди. Как сообщают в ведомстве со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС", местами в городе будут ливни.

Несмотря на ливни, температура в городе будет летней. Днем воздух прогреется до +17 градусов, хотя ночь и будет холодной – всего 10 градусов тепла. Скорее всего, в перерывах между ливнями погода будет солнечной.

В МЧС напоминают о правилах безопасности во время дождя. Если ливень застал вас на улице, то стоит перейти на возвышенность или зайти в здание. При этом не спускаться в подземные переходы и подвальные помещения, так как их может залить.

Если вы в своей машине оказались в подтопленном участке. То лучше не пытаться преодолеть его, а остановиться у обочины и включить аварийные сигналы. Если вода поднимается очень высоко, то нужно покинуть машину и перебраться на возвышенность.

Фото: скриншот ФГБУ "Северо-Западное УГМС"