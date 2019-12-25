В Ленобласти 9 октября ожидается до +14 градусов

Местами пройдет небольшой дождь.

В субботу, 9 октября, в Ленобласти ожидается теплая погода, при этом местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

На территории региона 9 октября будет господствовать облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с.

Ночью температура воздуха составит +5..+10 градусов, на юге местами опустится до 0..+2 градусов. Днем воздух прогреется до +9..+14 градусов.

Фото: МЧС; Piter.tv