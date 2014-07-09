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Ночью в Ленобласти температура местами может опуститься до -8 градусов
Сегодня, 14:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ночью в Ленобласти температура местами может опуститься до -8 градусов

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Ночью 9 ноября местами пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

В Ленобласти во вторник, 9 ноября, ожидается переменная облачность. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 9 ноября местами пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью северный, северо-западный 7-12 м/с, днем западный, юго-западный 3-8 м/с, в конце дня в западных районах 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0...-5, местами до -8 градусов, днем воздух прогреется до -3...+2 градусов. На дорогах гололедица, днем местами. 

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: мчс, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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