В Ленобласти 9 июля ожидаются грозы и град

Температура воздуха ночью +9...+14, днем +20...+25 градусов.

В первый выходной в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В субботу, 9 июля, ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днем местами, преимущественно на западе ожидаются ливни, грозы, возможен град. Ветер южный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +9...+14, днем +20...+25 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv