В Ленобласти 9 июля местами пройдут грозы

При это будет до +33 градусов.

В Ленинградской области 9 июля столбики термометров перевалят за +30 градусов. Об этом предупредили специалисты МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, в центральных и южных районах местами ливни, грозы, град. Ветер днем северо-западный, западный 5-10 м/с, при грозах порывистый.

Ночью на улице будет +17..+22, местами +14 градусов, днем +28..+33 градуса.

Фото: Piter.tv