В Ленобласти 9 февраля будет тепло и снежно

Местами возможно налипание мокрого снега.

В среду, 9 февраля, в Ленобласти ожидается преимущественно облачная погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов ночью пройдет умеренный мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, утром и днем юго-западный, западный 5-10 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -6..-1 градуса, днем станет немного теплее -3..+2 градуса. На дорогах гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv