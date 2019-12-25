В Ленобласти 9 августа пройдут кратковременные дожди

Днем +18...+23 градуса.

В Ленинградской области во вторник, 9 августа, ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом стало известно из ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью и утром в отдельных районах региона ожидается туман. Ветер ночью переменный 1-6 м/с, днем северный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12, днем +18...+23 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.

К концу недели в Петербурге потеплеет до +26 градусов.

Фото: Piter.tv; МЧС