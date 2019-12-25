В Ленобласти 8 июня ожидается до +27 градусов

Во вторник, 8 июня, на территории Ленобласти ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Об этом сообщили сотрудники МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В отдельных районах области ожидается ливневой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый.
Температура воздуха ночью +11...+16, на севере местами до +8 градусов, днём +22...+27 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет.
Фото: Piter.tv
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