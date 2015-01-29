В Ленобласти 8 июля ожидается до +32 градусов

Днем на западе местами ожидается кратковременный дождь.

На территории Ленобласти продолжает господствовать жаркая погода. Об этом сообщили специалисты МЧС со сслылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В четверг, 8 июля, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на западе местами ожидается кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный ночью 0-5 м/с, днем 4-9 м/с.

Ночью столбик термометра покажет +17..+22 градуса, местами +10..+13 градусов. Днем воздух прогреется до +27..+32 градусов.

Фото: Piter.tv