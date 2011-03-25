Ночью 7 декабря в Ленобласти местами похолодает до -25 градусов

В регионе пройдёт небольшой, местами умеренный снег.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник, 7 декабря, в Ленобласти ожидается преимущественно облачная погода.

В регионе пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ночью ожидается восточный, северо-восточный ветер, днем северо-восточный, северный со скоростью 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -13...-18, местами до -20...-25 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -9...-14, местами до -17 градусов. На дорогах гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv