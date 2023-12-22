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Ночью 6 марта местами в Ленобласти температура опустится до -15 градусов
Сегодня, 14:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ночью 6 марта местами в Ленобласти температура опустится до -15 градусов

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Днём -2...+3 градуса.

В середине недели в Ленинградской области ожидается переменная облачность, стало известно из прогноза специалистов ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 6 марта в регионе ожидается без осадков, днём местами, преимущественно на востоке, пройдёт небольшой снег. Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днём северо-западный, западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, местами -12...-15 градусов, днём -2...+3 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днём – понижаться.

Фото: unsplash; МЧС

Теги: весна, март, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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