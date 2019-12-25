6 августа на востоке Ленобласти ожидается до +32 градусов

Во второй половине дня, начиная с западных районов, грозы, местами град, сильные ливни.

В первый выходной день в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 6 августа без осадков, днем кратковременные дожди, местами ливни. Во второй половине дня, начиная с западных районов, грозы, местами град, сильные ливни. Ветер ночью юго-восточный, южный 5-10 м/с, днем южный, юго-западный 7-12 м/с, во второй половине дня местами порывы 15-18 м/с, при грозе в отдельных районах кратковременное усиление до 22-27 м/с.

Температура воздуха ночью +13...+18, днем +24...+29 градусов, на востоке до +32 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv