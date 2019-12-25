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В Ленобласти 5 октября ожидается до +9 градусов
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В Ленобласти 5 октября ожидается до +9 градусов

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Днем 5 октября существенных осадков не ожидается.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник, 5 октября, на территории региона ночью ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Днем 5 октября существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9, местами до -1 градуса. Днём воздух прогреется до +10...+15 градусов.

Фото: Piter.TV; МЧС

Теги: октябрь, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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