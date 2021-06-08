В Ленобласти 5 апреля пройдет снег с дождем

Днем воздух прогреется до +1..+6 градусов.

В Ленобласти 5 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов пройдет мокрый снег, местами сильный. Днем также ожидается снег, местами с дождем. В отдельных районах метель, налипание мокрого снега. Местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью -4..+1, местами до -7 градусов, днем +1...+6. На дорогах местами гололедица, сложная обстановка.

Фото: МЧС; Piter.tv