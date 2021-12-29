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В Ленобласти ночью 4 февраля температура местами опустится до -27 градусов
Сегодня, 15:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти ночью 4 февраля температура местами опустится до -27 градусов

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Ночью и утром в отдельных районах туман.

В последний рабочий день на этой неделе в Ленобласти ожидается переменная облачность. Об этом стало известно их прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В пятницу, 3 февраля, в регионе местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный, южный 4-9 м/с, во второй половине дня на западе 7-12 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -17..-12 градусов, местами до -27..-22. Днем станет немного теплее -12..-7 градусов. На дорогах гололедица.

Фото: МЧС; pexels

Теги: погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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