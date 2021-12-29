  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Днем 31 января в Ленобласти продолжит идти снег и дуть сильный ветер
Сегодня, 8:05
211
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Днем 31 января в Ленобласти продолжит идти снег и дуть сильный ветер

0 0

Водителей и пешеходов просят быть внимательными осторожными в связи со сложившимися погодными условиями.

Облачная погода с осадками ожидается в Ленобласти в последний день января. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГУМС".

В регионе 31 января выпадет снег. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 6-11 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от -7 до +2 градусов. На дорогах возможно образование гололёда и снежных заносов.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными осторожными в связи со сложившимися погодными условиями.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии