В Ленобласти 30 сентября ожидаются кратковременные дожди

Днём +14...+19 градусов.

В субботу в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 30 сентября местами, преимущественно на западе, пройдёт небольшой дождь, утром и днём также ожидаются дожди, местами небольшие. Ветер ночью южный, юго-западный 5-10 м/с, днём юго-западный, западный 7-12 м/с, в прибрежных районах местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днём +14...+19 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv