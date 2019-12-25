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В Ленобласти 30 сентября ожидаются кратковременные дожди
Сегодня, 15:52
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В Ленобласти 30 сентября ожидаются кратковременные дожди

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Днём +14...+19 градусов.

В субботу в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 30 сентября местами, преимущественно на западе, пройдёт небольшой дождь, утром и днём также ожидаются дожди, местами небольшие. Ветер ночью южный, юго-западный 5-10 м/с, днём юго-западный, западный 7-12 м/с, в прибрежных районах местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днём +14...+19 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: погода, сентябрь
Категории: Лента новостей,

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