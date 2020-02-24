В Ленобласти 2 марта ночью похолодает до -7 градусов

Днем потеплеет до -1..+4 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 2 марта на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью осадков не ожидается, днём местами, преимущественно в северных районах пройдет небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с.

Ночью в регионе столбики термометров опустятся до -7..-2 градусов, днем потеплеет до -1..+4 градусов. На дорогах местами гололедица. Также специалисты МЧС напоминают об опасности выхода на лед.

Фото: Piter.tv; МЧС