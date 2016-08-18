В Ленобласти 2 августа ожидаются сильные дожди

Температура воздуха ночью +12...+17, днем +19...+24 градуса.

Во вторник, 2 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью пройдут дожди, местами сильные, в западных районах очень сильные. Днем в большинстве районов региона также ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный, западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17, днем +19...+24 градуса. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.

В Петербурге 1 и 2 августа также ожидаются сильные дожди.

Фото: МЧС; Piter.tv