В Ленобласти ночью и утром 28 сентября ожидается туман

Также местами ночью температура опустится до -2 градусов.

В Ленобласти во вторник, 28 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Во вторник на территории региона существенных осадков не ожидается, ночью и утром местами ожидается туман. Ветер ночью переменных направлений 2-5 м/с, днем восточный, юго-восточный 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха составит +2..+7 градусов, местами опустится до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +9..+14 градусов.

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