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Ночью на севере Ленобласти температура может опуститься до -13 градусов
Сегодня, 16:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ночью на севере Ленобласти температура может опуститься до -13 градусов

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Ночью в регионе местами пройдёт небольшой снег.

В выходной, 27 ноября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе местами пройдёт небольшой снег, днём на юге небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью переменных направлений 2-5 м/с, днем восточный, северо-восточный 6-11 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -2..-7 градусов, на севере региона местами до -10..-13 градусов. Днем ожидается 0..-5 градусов. На дорогах гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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