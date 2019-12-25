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В большинстве районов Ленобласти 26 мая пройдут дожди
Сегодня, 15:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В большинстве районов Ленобласти 26 мая пройдут дожди

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Днем  потеплеет до +14...+19 градусов.

В четверг в большинстве районов Ленинградской области пройдут дожди. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 26 мая ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +4...+9, на востоке местами до -1, днем  потеплеет до +14...+19 градусов.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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