В большинстве районов Ленобласти 26 мая пройдут дожди

Днем потеплеет до +14...+19 градусов.

В четверг в большинстве районов Ленинградской области пройдут дожди. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 26 мая ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +4...+9, на востоке местами до -1, днем потеплеет до +14...+19 градусов.

Фото: МЧС; Piter.tv