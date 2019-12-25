В Ленобласти 26 февраля ожидается до +1 градуса

Ночью и днем в большинстве районов пройдет мокрый снег.

В Ленобласти 26 февраля ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью и днем в большинстве районов пройдет мокрый снег. Ветер ночью западный, юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в прибрежных районах до 23 м/с, днём северо-западный, западный 7-12 м/с, с ослаблением в течение дня до 4-9 м/с.

Температура воздуха в течение суток -4...+1 градус. На дорогах гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv