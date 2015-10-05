В Ленобласти 25 августа ожидается до +22 градусов

Ночью на востоке Ленобласти местами до + 3.

В Ленинградской области перед выходными будет облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 25 августа местами, преимущественно на западе, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, восточный ночью 2-5 м/с, днём 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, на востоке местами до + 3, днём +17...+22 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.tv; МЧС