В Ленобласти в отдельных районах 24 ноября ожидается метель

Ночью столбик термометра опустится до -1...-6 градусов.

В Ленобласти в среду, 24 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами пройдёт сильный, утром на западе – мокрый снег с дождем. Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки на западе в виде дождя и мокрого снега, на востоке в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах ожидается метель, слабый гололед. Ветер ночью юго-западный, южный, днем западный, северо-западный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -1...-6 градусов, на востоке местами до -9 градусов. Днём потеплеет до -1...+4 градусов. На дорогах сложная обстановка.

Фото: МЧС; Piter.tv