В Ленобласти 24 марта местами потеплеет до +11 градусов

Ночью похолодает до -6..-1 градуса.

В Ленобласти в четверг, 24 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью существенных осадков не ожидается, во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер западный 4-9 м/с.

Ночью похолодает до -6..-1 градуса, днём воздух прогреется до +3..+8 градусов, местами до +11. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают, что выход на лед водоемов опасен для жизни.

Фото: МЧС; Piter.tv