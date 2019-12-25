В Ленобласти ночью и утром 25 августа ожидается туман

Температура воздуха ночью +4...+9, при прояснении местами до +1 градуса.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в среду, 25 августа в Ленобласти будет облачно с прояснениями. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Местами в регионе пройдет небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений 1-6 м/с, днем южный, юго-восточный 5-10 м/с, на побережье Финского залива порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +4...+9, при прояснении местами до +1 градуса, днем воздух прогреется до +12...+17 градусов.

Фото: pexels