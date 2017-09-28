В Ленобласти 23 июня ожидаются дожди и до +25 градусов

В большинстве районов в пятницу, 23 июня, пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы, ночью в отдельных районах град.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная погода и станет немного прохладнее. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов в пятницу, 23 июня, пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы, ночью в отдельных районах град. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с, днём западный, северо-западный, на востоке юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +20...+25 градусов, на востоке местами до +16. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv