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В Ленобласти 23 июня ожидаются дожди и до +25 градусов
Сегодня, 15:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 23 июня ожидаются дожди и до +25 градусов

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В большинстве районов в пятницу, 23 июня, пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы, ночью в отдельных районах град.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная погода и станет немного прохладнее. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".  

В большинстве районов в пятницу, 23 июня, пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы, ночью в отдельных районах град. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с, днём западный, северо-западный, на востоке юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +20...+25 градусов, на востоке местами до +16. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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