Ночью 23 февраля в Ленобласти температура местами опустится до -28 градусов

Днём -5...-10 градусов. На дорогах местами гололедица.

В первый праздничный выходной в Ленинградской области ожидается переменная облачность, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В четверг, 23 февраля, ожидается без существенных осадков, во второй половине дня на западе небольшой, местами умеренный снег, местами изморозь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью северо-западный, западный 1-5 м/с, днем западный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -16...-21 градус, местами -23...-28, днём -5...-10 градусов. На дорогах местами гололедица.

Фото: МЧС; pxhere.com