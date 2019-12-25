В Ленобласти 23 декабря местами температура опустится до -25 градусов

Местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленобласти ФГБУ "Северо-Западное УГМС", на территории региона 23 декабря будет облачная, ночью с прояснениями погода.

Ночью в четверг местами пройдет небольшой снег. Утром и днем также ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Ветер юго-западный, западный ночью 5-10 м/с, утром и днем 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -18..-13 градусов, местами до -25..-20 градусов. Днем будет -7..-2 градуса. На дорогах гололедица.

В Петербурге 23 декабря ожидается ухудшение погоды.

Фото: Piter.tv; МЧС