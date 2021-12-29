В Ленобласти 22 февраля пройдет мокрый снег

Ночью столбик термометра опустится до -5..0, днем потеплеет до -3..+2 градусов.

Во вторник, 22 февраля, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ожидается облачная погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ночью в регионе пройдет снег, местами сильный. Днем также пройдет мокрый снег, местами с дождем. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, гололед. Ветер ночью восточный, юго-восточный 6-11 м/с, днем переменный 2-6 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -5..0, днем потеплеет до -3..+2 градусов. На дорогах сложная обстановка, гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv