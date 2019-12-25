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В Ленобласти 22 декабря ожидается до +3 градусов
Сегодня, 15:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 22 декабря ожидается до +3 градусов

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В отдельных районах возможно налипание мокрого снега.

В Ленинградской области перед выходными ожидается облачная погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 21 декабря ожидается небольшой, местами умеренный снег. Утром и днём снег, мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер ночью южный, юго-восточный 6-11 м/с, днем восточный, юго-восточный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днём -2...+3 градуса. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: pxhere; МЧС

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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