В Ленобласти 22 декабря ожидается до +3 градусов

В Ленинградской области перед выходными ожидается облачная погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью 21 декабря ожидается небольшой, местами умеренный снег. Утром и днём снег, мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер ночью южный, юго-восточный 6-11 м/с, днем восточный, юго-восточный 8-13 м/с.
Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днём -2...+3 градуса. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.
Фото: pxhere; МЧС
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