В Ленобласти 22 августа ожидается до +23 градусов

Ночью местами, преимущественно на западе области пройдут кратковременные дожди, гроза.

В Ленинградской области во вторник, 22 августа, ожидается преимущественно облачная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, преимущественно на западе области пройдут кратковременные дожди, гроза. Днём в большинстве районов также ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменный 2-5 м/с.

Температура воздуха ночью на западе +11...+16 градусов, на востоке +6...+11, днём +18...+23 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv