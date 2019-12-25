В Ленобласти 20 июня воздух прогреется до +23..+28 градусов

Существенных осадков в 47 регионе 20 июня не ожидается.

Во вторник, 20 июня, в Ленинградской области ожидается переменная облачность и более +23 градусов. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Существенных осадков в 47 регионе 20 июня не ожидается. Ветер ночью переменных направлений 2-5 м/с, днём северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, у водоёмов местами до +16, днём +23...+28 градусов., на востоке местами +17...+20.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Фото: Piter.tv; МЧС