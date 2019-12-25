В первый день весны в Ленобласти потеплеет до +6 градусов

В первый день календарной весны в Ленобласти ожидается малооблачная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Осадков 1 марта не ожидается, ночью и утром местами дымка. Днем с юго-запада и запада будет дуть ветер со скоростью 6-11 м/с. Ночью похолодает до -7..-2 градусов, местами столбик термометра опустится до -12..-10 градусов. Днём станет теплее, воздух прогреется до +1..+6 градусов.
На дорогах гололедица. Также сотрудники МЧС напомнили, что выход на лед опасен для жизни.
Ранее стало известно, что в Гатчину в феврале прилетели грачи.
Фото: МЧС; Piter.tv
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