В Ленобласти 19 ноября ожидается до -6 градусов

На востоке местами до -10...-13 градусов

В первый выходной день в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В субботу, 19 ноября, местами, преимущественно на юге, пройдёт небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, на востоке местами до -10...-13 градусов, днем -1...-6 градусов.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Фото: МЧС; Piter.tv