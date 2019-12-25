Ночью 19 ноября в Ленобласти похолодает до -1 градуса

В большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем.

В Ленобласти в пятницу, 19 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. Ночью местами возможно налипание мокрого снега. Ветер ночью западный, северо-западный 8-13 м/с, местами, преимущественно в прибрежных районах, порывы до 15 м/с, днем западный, юго-западный 7-12 м/с, вечером 4-9 м/с.

В течение суток температура будет колебаться от -1 до +4 градусов, на дорогах гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv