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Ночью 19 ноября в Ленобласти похолодает до -1 градуса
Сегодня, 16:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ночью 19 ноября в Ленобласти похолодает до -1 градуса

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В большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем.

В Ленобласти в пятницу, 19 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. Ночью местами возможно налипание мокрого снега. Ветер ночью западный, северо-западный 8-13 м/с, местами, преимущественно в прибрежных районах, порывы до 15 м/с, днем западный, юго-западный 7-12 м/с, вечером 4-9 м/с.

В течение суток температура будет колебаться от -1 до +4 градусов, на дорогах гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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