В Ленобласти 19 июня местами ожидаются ливни и грозы

Днём +19...+24 градусов.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается облачная с прояснениями погода, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 19 июня местами на востоке Ленобласти пройдёт кратковременный дождь. С середины дня, начиная с западных районов, возможны дожди, местами ливни, грозы. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днём +19...+24 градусов. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем будет понижаться.

Фото: МЧС; Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)