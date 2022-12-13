В Ленобласти 19 апреля ожидается до +15 градусов

В Ленинградской области в среду, 19 апреля, ожидается переменная облачность. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ожидается без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, местами до -6, днём +10...+15 градусов, в прибрежных районах местами до +7.
Фото: Piter.tv; МЧС
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