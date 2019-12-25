В Ленобласти утром 18 ноября на дорогах ожидается гололедица

Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Ленобласти в четверг, 18 ноября, ожидается преимущественно облачная погода. Об этом стало известно от прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём они затронут уже большинство районов. Ветер ночью южный, юго-западный, днём юго-западный, западный, 7-12 м/с, днём местами порывы до 15 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -2..+3 градусов, днём воздух прогреется до 0..+5 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv