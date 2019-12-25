В Ленобласти 18 июня ожидается облачная погода

Днём +18...+23 градуса.

В Ленинградской области во вторник,18 июня, ожидается облачная погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

В регионе в этот день пройдут дожди, днём на западе – кратковременные. В отдельных районах возможны ливни, грозы, град. Ветер ночью на западе северо-восточный, северный, на востоке восточный, юго-восточный 3-8 м/с, днём на западе северо-западный, западный 7-12 м/с, на востоке юго-западный, западный 5-10 м/с. При грозе кратковременное усиление ветра до 15 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днём +18...+23 градуса. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днём существенно не изменится.

Фото: МЧС; Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)