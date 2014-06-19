В Ленобласти 18 декабря пройдет снег

Ночью столбик термометра опустится до -6..-1 градуса.

В Ленобласти 18 декабря ожидается облачная погода. Об этом сообщили сотрудники МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами пройдёт небольшой мокрый снег. Утром, днем местами пройдут умеренные осадки в виде снега. Днем местами ожидается слабый гололед, налипание мокрого снега. Ветер ночью будет дуть с северо-запада, запада со скоростью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -6..-1 градуса, местами до -9 градусов, днем воздух прогреется до -4..+1 градуса.

Фото: МЧС; Piter.tv