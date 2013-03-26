В Ленобласти 18 августа ожидается облачная с прояснениями погода

В среду, 18 августа, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы, град. Днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с, ночью в прибрежных районах на западе до 24 м/с.
Температура воздуха ночью +13...+18, местами до +10 градусов, днём воздух прогреется до +19...+24 градусов.
Фото: pexels
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