В Ленобласти 17 августа ожидаются кратковременные дожди

Воздух днем прогреется до +23..+28 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник, 17 августа в регионе ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами ожидается кратковременный дождь. Днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер южный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15, днем воздух прогреется до +23...+28 градусов.

В Петербурге 17 августа ожидается ухудшение погодных условий.

Фото: Piter.tv